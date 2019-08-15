العاصفة المدارية كروسا في اليابان توقع قتيلا وعشرات المصابين

ضربت عاصفة مدارية ​اليابان​ اليوم، مصحوبة برياح عاتية و​أمطار​ غزيرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وجرحت العشرات، وأطلقت تحذيرات من انزلاقات أرضية و​فيضانات​ ،كما دفعت إلى إصدار مذكرات إخلاء وأحدثت اضطرابات في حركة المواصلات.

وبلغت سرعة رياح "العاصفة المدارية الحادة"، وهي أضعف بدرجة واحدة من الإعصار، 126 كلم في الساعة وقد ضربت منطقة هيروشيما في جنوب البلاد. وأظهرت مشاهد تلفزيونية رياحا عنيفة تقتلع الأشجار وتُسقط أعمدة الإنارة.

وترافقت الرياح مع أمواج عاتية ضربت حاجزا بحريا وحاصرت منارة بارتفاع عشرة أمتار فيما فاضت أنهر وغمرت مياهها الطرق المجاورة.