سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1

أفادت وسائل اعلامية بأن "سلطات ​جبل طارق​ أفرجت عن ناقلة ​النفط​ الإيرانية "غريس 1" التي اجتجزتها الشهر الماضي". وأفادت وسائل اعلام في جبل طارق بأنه "لا يوجد طلب أميركي حالياً أمام المحكمة بجبل طارق بشأن الناقلة الايرانية". وأفادت وكالة "أ.ف.ب" نقلاً عن قاض في جبل طارق بأن "سلطات جبل طارق سمحت للناقلة الايرانية بالمغادرة رغم محاولة العرقلة الاميركية".

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