ترامب: إسرائيل ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول نائبتين أميركيتين مؤيدتين للفلسطينيين

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، أن ​إسرائيل​ ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول نائبتين أميركيتين مؤيدتين للفلسطينيين.

وأشار إلى أنّ رشيدة طليب النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، وزميلتها الهان عمر "تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما".

من ناحية أخرى، اقترح الرئيس الأميركي على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يلتقي "شخصيا" متظاهري هونغ كونغ.

واعتبر أن "عقد اجتماع بين الرئيس الصيني والنشطاء المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى نهاية "سعيدة" لأشهر من الاحتجاجات".

وأضاف: "لو التقى الرئيس شي مباشرة وبشكل شخصي مع المحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. لا شك لدي في ذلك".