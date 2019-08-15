دان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم خوري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشدة الحادث الفردي الذي حصل أثناء تطواف السيدة العذاء في ​مدينة جزين​ مساء أمس، داعياً القضاء المختص إلى ملاحقة الفاعل بعيدا عن أي تدخل ومحاسبة المقصرين إذا وجدوا لضمان عدم تكرار مثل تلك الأحداث في السنوات المقبلة حفاظا على سلامة المشاركين.

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم خوري: لمحاسبة المقصرين في حادث جزين وملاحقة الفاعل بدون أي تدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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