بلدات وقرى مرجعيون احتفلت بعيد انتقال السيدة العذراء

أقيمت القداديس والاحتفالات ورفعت الصلوات في مختلف كنائس بلدات وقرى ​مرجعيون​، لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​ بالنفس والجسد الى السماء.

ففي كنيسة سيدة الخلاص المارونية في ​جديدة مرجعيون​، إقيم قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الاب حنا الخوري بحضور حشد كبير من المؤمنين من اهالي البلدة والقرى المجاورة الذين غصت بهم الكنيسة.

وللمناسبة اقيم قداس الهي في كنيسة سيدة النياح للروم الكاثوليك الاثرية في جديدة مرجعيون، احتفل به كاهن الرعية الاب ميلاد كلاس، وخدمته جوقة الرعية، بحضور حشد من المؤمنين من ابناء البلدة.

وفي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الاورثوذكس، احتفل كاهن الرعية الاب فيليب العقلة بقداس العيد بحضور ابناء البلدة.

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وفي ​القليعة​ احتفل ابناء رعية مار جرجس المارونية بقداس العيد مع الاب بيار الراعي مساعد كاهن الرعية بحضور حاشد لابناء البلدة وفاعليات بلدية واختيارية وعسكرية واجتماعية.

كما وأحيا أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في ابل السقي خدمة تقاريظ السيدة العذراء، في كنيسة القديس جاورجيوس في البلدة، التي ترأسها الأب غريغوريوس سلوم في حضور فاعليات وحشد من أبناء المنطقة والبلدة ومشاركة من الطائفة الدرزية.

وبعد الانجيل المقدس، ألقيت عظات من وحي المناسبة عن حنان مريم العذراء ودورها كوالدة الاله يسوع واهمية هذا العيد المبارك في الكنيسة المسيحية، و"هو عيد لا يقل اهمية عن الاعياد الكبيرة التي تحتفل بها الكنيسة، لان الكنيسة تعتبر ان هذا اليوم هو يوم حزين وعظيم ويوم صلاة ورفع الصلاوات، ولكن للاسف اصبحت الناس تحتفل به بالمهرجانات والرقص والمفرقعات النارية"، طالبة من مريم العذراء "ان تشملنا بعطفها وحنانها لكل موجوع ومريض وان تحمي لبنان".

وبعد القداس، انطلقت مسيرات من أمام الكنائس جابت شوارع البلدات شارك فيها عناصر من قوات اليونيفيل.