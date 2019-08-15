النشرة: الجيش السوري واصل عملياته العسكرية باتجاه خان شيخون

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "​الجيش السوري​ واصل عملياته العسكرية باتجاه عمق ادلب في مدينة ​خان شيخون​، حيث يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل المسلحة المتحالفة مع ​جبهة النصرة​"، مشيرا الى ان "الجيش السوري اصبح على بعد أقل من 4 كيلومترات عنها ويفصله فقط اراض زراعية من جهة الغرب اما من الجهة الشرقية تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والمسلحين حيث يحاول السيطرة على تلة استراتيجية تقع على بعد نحو ستة كيلومترات من خان شيخون ليبدأ تطويق المدينة من الشرق والغرب".

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