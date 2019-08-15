أبو زيد: ما حصل بجزين عمل فردي بعيد عن أخلاقيات "الوطني الحر"

استنكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق النائب السابق امل ابو زيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "ما حصل امس خلال زياح ​السيدة العذراء​ في جزين أشد الاستنكار".

وأكد ان "اقتحام سيارة مدنية للمصلين الآمنيين اقل ما يقال عنه انه عمل همجي ومتهور، وكاد ان يودي بحياة العشرات من المصلين".

واشار الى ان "ما حصل هو حادث فردي بعيد كل البعد عن أخلاقيات وسلوكيات "​التيار الوطني الحر​" الذي كان وما زال حزب السيادة ودولة القانون والمؤسسات".

واعتبر ابو زيد ان "هذه الحادثة لا تعني الا مرتكبيها"، داعياً "الدولة إلى التدخل من أجل معالجة هذه الحادثة وتداعياتها".