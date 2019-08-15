بقعوني: لتكريم السيدة العذراء بعيدها من خلال تطبيق تعاليم المسيح بحياتنا

دعا متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​جورج بقعوني​، المؤمنين إلى "التمثّل في حياتهم بالعذراء مريم وإلى الاقتداء بها، كي يظهر عمل الله في حياتنا والثمر الروحي من خلال الوداعة والتواضع والإيمان والصبر".

ودعا خلال ترؤسه قداس عيد انتقال ​السيدة العذراء​ في ​كنيسة السيدة​ في بتغرين، إلى "تكريم السيدة العذراء في عيدها من خلال تطبيق تعاليم ​المسيح​ في حياتنا، وأن نصبح على مثال مريم، وإذا أردنا ان نتمثّل بمريم علينا أن نفعل ما يقوله لنا يسوع الّذي أخلى ذاته وأطاع الله حتّى الموت، يسوع تواضع والعلامة كانت إخلاء الذات والتواضع حتّى الموت على الصليب، وكذلك مريم أطاعت الله حتّى موت ابنها على الصليب وفي كلّ مسيرة حياتها منذ بشارة الملاك إلى يوم انتقالها إلى السماء".

وشدّد المطران بقعوني على أنّ "من أراد أن يتواضع يجب أن تكون شفيعته ​مريم العذراء​، ويجب أن يخلي ذاته يوميًّا ويطيع مشيئة الله والتعاليم الإلهيّة حتّى الموت، كذلك يجب الإصغاء والطاعة لله مهما كانت ظروفنا وصعابنا"، لافتًا إلى "انّنا إذا أردنا أن نكرم مريم العذراء في عيدها اليوم، يجب أن نخلي ذاتنا مجدّدًا ونبدأ حياة مسيحيّة بالحقيقة وليس بالشكل، وأن ننتمي إلى كنائسنا ورعايانا ليس بالشكل وبالتبرع المادي، بل بالتبرّع بذاتنا وتقديمها للرب وتعظيمه وتسبيحه".