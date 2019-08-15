الجماعة الاسلامية: جثمان فشيخ يصل صباح غد الى مطار بيروت

أعلنت ​الجماعة الإسلامية​ في الشمال، في بيان، ان جثمان حسين فشيخ يصل عند السادسة والنصف من صباح غد الجمعة إلى ​مطار بيروت الدولي​، منوهة بـ"الجهود الجبارة التي بذلتها ​الهيئة العليا للاغاثة​ ممثلة برئيسها اللواء محمد خير مكلفا من رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لجلاء مصير فشيخ الذي بعلمه البطولي قدم أنموذجا مشرقا عن الشاب اللبناني الذي لم يبخل بروحه في سبيل إنقاذ نفس بشرية، قال فيها ربنا سبحانه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

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