شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: المونوريل امتداد لتوجه مصر نحو توطين صناعة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاهتمام الذى توليه وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل فى مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والعمل على تصميم وإنشاء وتشغيل مشروعات النقل المختلفة، وكان آخرها مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

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وأكد متولى أن لمصر تاريخا طويلا فيما يخص التصنيع فى مجال النقل، حيث تعد من أقدم دول العالم التى تستخدم خطوط السكك الحديدية، التى تخدم ملايين الركاب يومياً، لافتا إلى أن مشروع المونوريل، بالإضافة لأهميته فى تخفيف الزحام وربط العاصمة بالمدن الجديدة، فهو سيمثل خطوة جديدة ومهمة فى طريق مصر نحو توطين صناعة النقل.

وأوضح أن نجاح مصر فى مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة سكة حديد، يعكس قدرة مصر على الوفاء باحتياجات الصناعة بشكل فنى متميز، ويبشر بخطوات كبيرة ومهمة قادمة بمجال النقل.