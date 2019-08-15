محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠١٩، حيث بلغت 3102 شكوى من المصريين بالداخل والخارج.
وأضافت الوزارة، في بيان الخميس، أنه جرى التعامل مع تلك الشكاوى ووصل نسبة ما تم حله إلى ما يقرب 89.75%، بواقع انتهاء 2784 شكوى.
وتؤكد الوزارة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر حل 90% منها.. "الهجرة" تكشف عدد شكاوى المصريين بالخارج في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.