المعاهد الأزهرية: أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية في مستوى الطالب المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن المناطق أنهت كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد العلوم الإسلامية، التي تبدأ السبت المقبل.

وأضاف خليل في تصريحات صحفية، أن المناطق الأزهرية تسلمت أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية الأسبوع الماضي، ويتم التوزيع على اللجان طبقا للخطة التي تم وضعها في امتحانات الدور الأول.

وأِشار خليل إلى أن الأزهر يسير بخطوات كبيرة نحو تطوير التعليم، واتخاذ إجراءات حازمة لضبط الامتحانات ومكافحة ظاهرة الغش، والقضاء تماما على ظاهرة تسريب الامتحانات، مشددا على أن الأزهر سلك الطريق الأفضل لتطوير التعليم، والتقدم لمواكبة العصر والتحديات الراهنة.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تعليماته لرؤساء اللجان بتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، محذرا من الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وعدم إحضار التليفون داخل اللجان سواء مع الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات أو الموجهين.