إجراء 214 عملية جراحية متنوعة بجنوب سيناء خلال "يوليو وأغسطس"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أكد الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القوافل الطبية التي حضرت للمحافظة أجرت 214 عملية خلال شهري يوليو وأغسطس الجاري في مجال الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد.

وأوضح أنه جرى إجراء ٨٦ عملية كبرى متنوعة ما بين جراحات العظام والعيون والنساء والتوليد والجراحات العامة باستخدام الميكرسكوب الجراحي، إضافة لإجراء تسع جراحات كبرى، ما بين الجراحة العامة وجراحة العظام و١١٩ عملية ما بين متوسطة وصغرى

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المديرية حريصة على تدريب وتعليم الأطباء بكافة المستشفيات، والاستفادة القصوى من أطباء الجامعات المختلفة التي تمارس عملها بمستشفيات المحافظة، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة في هذا الشأن.