"121 ألف طالب".. التعليم: مستعدون لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، السبت المقبل الموافق 17 أغسطس المقبل وتستمر حتى الإثنين 26 أغسطس.

وقال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن الوزارة انهت استعداداتها لإجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات على مستوى الجمهورية، يصل إلى 121 ألف طالب وطالبة، ويؤدون الامتحانات بـ278 لجنة سير امتحان.

وأضاف عبد الحكم، في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك لجنة سير امتحان واحدة بكل إدارة تعليمية، باستثناء بعض الإدارات التي يوجد بها لجنتي سير نظرًا لزيادة عدد الطلاب المتقدمين فيها.

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وأوضح أنه جرى تجنب لجان الشغب عند اختيار اللجان "في الدور الثاني بيكون عندنا لجنة واحدة في كل إدارة وبالتالي عندنا حرية اختيار أكبر إننا نبتعد عن أي لجنة فيها شكاوى أو مشكلات".

ولفت إلى أن إجراءات تأمين لجان الامتحان تسير وفق نظام التأمين المعمول به بامتحان الدور الأول، من حيث وجود أفراد تأمين معهم عدد من العصي الإلكترونية لتفتيش الطلاب.

وأكد عبد الحكم، أنه لا تهاون في محاولات الغش، مشيرًا إلى أن أي طالب يضبط معه هاتف محمول، أو يحاول تصوير الامتحان ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي يلغى امتحانه فورًا.

وتابع أن الوزارة انتهت من طباعة أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وجرى تسفير كراسات امتحانات الأسبوع الأول إلى المحافظات.