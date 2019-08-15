رئيس جامعة الأزهر يعقد لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد.. الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عقد لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات الجدد، يوم الاثنين المقبل، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين جامعة الأزهر.

وذكرالمحرصاوي - في بيان اليوم الخميس - أن اللقاء يتناول الحديث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب جامعة الأزهر ،وإجراء حوار حول حقوق الطالب والخدمات غير التعليمية التي يجب أن تقدمها الجامعة للطلاب، مثل الوقاية العلاجية والرعاية الصحية المناسبة، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الطلاب إلى أن يستقوا المعلومة من مصدرها الصحيح ولا يلتفتوا إلى الشائعات المغرضة.

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وأشار إلى أن اللقاء سيضم نواب رئيس الجامعة وعددا من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجدد، والرد على جميع استفساراتهم حول بداية العام الدراسي وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.

يأتي هذا في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جامعة الأزهر، على التواصل مع أبنائها وبناتها في كافة المراحل التعليمية، وللتأكيد على أن جامعة الأزهر هي بيتهم الثاني، سيجدوا فيها كل ترحيب ورعاية واهتمام.

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