"تعليم الوادي الجديد" تستعد للعام الدراسي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المديرية بصدد إجراء صيانة شاملة لجميع مدارس المحافظة، استعدادًا للعام الدراسى المقبل.
وأضاف التداوي، في بيان صحفي، أن عمليات الصيانة البسيطة تشمل المرور على دورات المياه، وتدعيمها بالاحتياجات اللازمة، بالإضافة للتأكد من الحالة الفنية للكهرباء والمقاعد والأثاث المدرسي وصيانة مراوح السقف، والتأكد من تركيبها بالشكل الصحيح، حفاظًا على سلامة المعلمين والطلاب.
وأشار إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة تنظيم معسكرات نظافة داخل جميع المدارس، يشارك فيها المعلمون والمعلمات والطلاب، بهدف تنظيف الفصول وصيانة الملاعب، ودهان الأسوار ورسم جداريات عليها.
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