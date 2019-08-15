الصحة: الكشف على 53 ألفًا و775 حاجًا خلال عيادات البعثة الطبية للحج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الكشف على 53 ألفًا و775 حاجًا مصريًا حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج.

وأضاف مجاهد - في بيان اليوم الخميس- أن هذه الحالات من بينها 48 ألفًا و510 حالات بمكة المكرمة و4447 حالة بالمدينة المنورة، مؤكداً أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميًا؛ للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جهته.. قال الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج: "إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بـ216 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي"، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي؛ لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم بالمرور يوميًا صباحًا ومساءً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحي عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وبدوره.. تفقد كل من الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة صباح اليوم عددًا من المرضى المصريين بالمستشفيات السعودية؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

Advertisements

وأشار قنديل إلى دخول 159 حالة للمستشفيات السعودية ومغادرة 118 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 41 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن من بينهم 39 بمكة المكرمة وحالتين بالمدينة المنورة.

وأضاف أنه تم زيارة عدد من المرضى بالمستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خاصة بعد عودتهم من مستشفيات المشاعر (بمنى وعرفات) لأداء مناسك الحج، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضح أن عددًا من الحالات تم إجراء الجراحات لهم وهناك عدد من الحالات جاري دخولها لإجراء الجراحات اللازمة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيراً إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة تمامًا.

وأكد أن هناك تنسيقًا تامًا بين البعثة الطبية وبعثات (الداخلية - التضامن - السياحة)؛ لتوفير وتلبية أية احتياجات للمرضى بالمستشفيات أو بعد خروجهم إلى مقر إقامتهم بالفنادق من خلال متابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم سواء من خلال الزيارات لغرف إقامتهم أو من خلال العيادات الطبية للبعثة.

ووجه كل من الدكتور عمرو قنديل والدكتور محمد ضاحي الشكر للقائمين على المستشفيات السعودية بصفة خاصة والسلطات السعودية بصفة عامة على ما يقدمونه من خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى المصريين، مؤكدين التنسيق الكامل بين البعثة الطبية للحج والمستشفيات السعودية لتوفير كافة الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.