"خيانة وانتقام".. حبس متهم بقتل زوجته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل زوجته، بعد ضبطها تتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف داخل منزلهما بمنطقة "الساحة" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، بورود بلاغ إلى العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، بقيام زوج بقتل زوجته بمنطقة "الساحة" بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

انتقلت قوة مكبرة من مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد ثروت، ومعاونه النقيب أحمد عرفة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام "محمد.هـ" 32 سنة، بقتل زوجته "دعاء.ش" 30 سنة، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول، حيث استل سكينًا وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزي، فيما جرى ضبط الزوج والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.