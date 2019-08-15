متابعة / إصابة 3 ضباط شرطة في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية

قال مسؤولون في الشرطة الأمريكية، إن 3 ضباط شرطة بمدينة فيلادليفيا على الأقل أصيبوا بطلقات نارية بعد أن فتح مسلحا النار عليهم.
وأضاف المسؤولون أن المسلح تبادل إطلاق النار على الضباط لمدة 30 دقيقة، ما أسفر عن إصابة 3 ضباط تم نقل اثنين منهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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