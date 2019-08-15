وسائل إعلام: إسرائيل تمنع عضوا الكونجرس من زيارتها

ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أن تل أبيب قررت منع عضوي الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، من دخول الأراضي المحتلة، في حين لم يصدر موقف إسرائيلي رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة.
ولفت التلفزيون الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن زيارة عمر وطليبإلى القدس، وعزمهما الصلاة في المسجد الأقصى ولقاء قيادات السلطة الفلسطينية، تثير استنفارا إسرائيليا واسعا.
وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد "أجرى روفن عازار، نائب مستشار الأمن في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نقاشا خاصا وسرياللبحث في آثار هذه الزيارة، خصوصا وأن عمر وطليب تؤيدان حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وهو ما قد يجلب آثارا سلبية على إسرائيل".
ونقل التلفزيون عن عازار قوله إنه "من الأفضل لإسرائيل ألا تزور عضوا الكونجرس الديمقراطيتان القدس، لكن منعهما سيضر كثيرا بسمعة إسرائيل في واشنطن".
وكان من المقرر أن تصل عمر وطليب غدا الجمعة إلى إسرائيل.
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