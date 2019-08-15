اليابان.. إجلاء نصف مليون شخص تحسبًا لإعصار كروسا

نصحت السلطات اليابانية اليوم الخميس أكثر من نصف مليون شخص بترك مناطقهم مؤقتًا، مع اشتداد العاصفة المدارية "كروسا" التي وصلت إلى البر وتسببت بإلغاء مئات رحلات الطائرات والقطارات.
وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة يمكن أن يتجاوز معدلها في بعض المناطق 1000 مم على مدى 24 ساعة حتى صباح
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار "كروسا" كان مصحوبًا برياح سرعتها 108 كيلومترات في الساعة وهباترياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترًا في الساعة عندما اجتاح البر بمقاطعة هيروشيما في غرب البلاد.
ورغم الأمطار، لم ترد أي تقارير عن فيضانات، وأصيب عدد محدود من الناس، فيما يرقد رجل عجوز في حالة حرجة بعدما انزلق من رصيف ميناء وسقط في البحر.
وكان أكثر من 200 شخص قد لاقوا حتفهم في عام 2018 جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان.
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