وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا 21 أغسطس الجاري

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الأسبوع المقبل في موسكو، الوضع في أوكرانيا وسوريا وحول إيران وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:"سيقوم وزير الخارجية الألماني
وسيبحث الطرفان في القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وتنسيق جداول الاتصالات القادمة، إضافة إلى إيلاء اهتمام للعلاقات بين الأقاليم والروابط الاجتماعية والتعاون الثنائي في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية والتجارية والاقتصادية.
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