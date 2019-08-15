وزير خارجية ألمانيا يزور روسيا 21 أغسطس الجاري

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الأسبوع المقبل في موسكو، الوضع في أوكرانيا وسوريا وحول إيران وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:"سيقوم وزير الخارجية الألماني

بزيارة عمل لموسكو في الفترة من 21 إلى 22 أغسطس وسيجري وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، محادثات مع نظيره ماس لتبادل معمق لوجهات النظر حول المشاكل الدولية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، في سوريا، والوضع حول إيران، وكذلك حول قضايا الاستقرار العالمي والأمن الاستراتيجي"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.وسيبحث الطرفان في القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وتنسيق جداول الاتصالات القادمة، إضافة إلى إيلاء اهتمام للعلاقات بين الأقاليم والروابط الاجتماعية والتعاون الثنائي في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية والتجارية والاقتصادية.