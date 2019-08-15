تعرف على مرشح قوى الحرية والتغيير السودانية لرئاسة الوزراء

سطع نجم الدكتور أحمد عبدالله حمدوك في الفترة الأخيرة وسط المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد، وبعد إزكاء قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حمدوك رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية، كاشفة عن اجتماعات عقدت في القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية.

وتسرد بوابة الوفد المسيرة العلمية والمهنية للدكتور أحمد عبدالله حمدوك:

حصل لدكتور أحمد عبدالله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير

ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

في الفترة من 1981 حتى 1987، عمل في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسئولين، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.

عُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا

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التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي.

عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرًا إقليميًّا لأفريقيا والشرق الأوسط، في الفترة من 2003 حتى 2008.

شغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2011.

تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر، في 2016.

تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية، في 2018.