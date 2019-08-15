الشرطة البريطانية تستجيب لحادث طعن في لندن

أفادت الشرطة البريطانية بإصابة شخص جراء حادث طعن قرب مكاتب الحكومة في العاصمة لندن اليوم الخميس، من دون أن تعرف خلفية الحادث.
وذكرت الشرطة، عبر موقع "تويتر"، أنه تم استدعاء الشرطة إلى شارع في وستمنستر، بعد أنباء عن وجود شخص يحمل سكيناً.
وأضافت أن رجال الشرطة عثروا على شخص مصاب بجروح، كما تمكنت من توقيف شخص. ولم تُعرف على الفور خلفيات الاعتداء.
ورأى مصور من "رويترز" رجلاً مصاباً بجروح في الوجه، والدماء تسيل على جبهته، يتم اقتياده من أمام وزارة الداخلية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب.
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