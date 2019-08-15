سفينة إنقاذ تدخل المياه الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجراً

دخلت سفينة "أوبن آرمز" للإنقاذ، التي تديرها منظمة غير حكومية، المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجراً، بعدما قضت محكمة في العاصمة روما، بعدم ضرورة إخضاع السفينة لحظر فرضه وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن السفينة "أوبن أرمز"، العالقة في أعماق البحر منذ أسبوعين وعلى متنها المهاجرون، كانت تحت حراسة سفينتين عسكريتين.

يشار إلى أن سالفيني، الذي سعى إلى فرض إجراءات صارمة على وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عن طريق البحر، منع المنظمات غير الحكومية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى شواطئ البلاد.

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إلا أن أوسكار كامبس، مؤسس "أوبن آرمز"، قال إن مؤسسته الخيرية تقدمت بالطعن على الحظر أمام محكمة إدارية في روما، والتي قضت بدورها بأن الوضع على متن السفينة يشكل حالة طارئة، وبأنه يجب منح السفينة حق الدخول.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها ستطعن ضد قرار المحكمة.

وتغلق كل من إيطاليا ومالطا الموانئ الخاصة بهما في وجه السفن التي تقوم بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وتصران على أن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق أولاً على استقبال هؤلاء المهاجرين الموجودين على متنها.