رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حرائق في جزيرة يونانية

يكافح أكثر من 400 من رجال الإطفاء تدعمهم قاذفات مياه من الاتحاد الأوروبي، اليم الخميس، في اليونان لإخماد حريق يجتاح لليوم الثالث على التوالي محمية طبيعية مهمة في جزيرة إيفيا.

وفي تصريح لشبكة "إي أر تي" الرسمية، قال يورغوس كوستوبولوس المسؤول عن الدفاع المدني في الجزيرة التي تبعد حوالى مائة كيلومتر شمال شرق العاصمة أثينا، "نحن أكثر تفاؤلاً اليوم، لأن الرياح قد هدأت".

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النار في واد بالقرب من قرية بلاتانا، مدعومين بحوالى مائة شاحنة وتسع طائرات هليكوبتر وتسع طائرات منها اثنتان أتتا من إيطاليا وإسبانيا.

وأضاف كوستوبولوس "نبذل كل ما في وسعنا لإنشاء دفاعات جديدة ضد النيران بالقرب من القرية". ويمكن رؤية حفارة تحفر خندقاً.

ووصل الحريق، الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا، إلى غابة "أغريليتسا" للصنوبر الفريدة من نوعها، وألحق أضراراً كبيرة في هذه المحمية الطبيعية التي تبلغ مساحتها 550 هكتاراً.

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وقال ديميتريس يانوتوس المسؤول عن السكان المحليين للتلفزيون "تي في أوبن"، الذي يبث على الإنترنت، إن "الغابة دُمرت".

واندلع الحريق في وقت مبكر من الثلاثاء في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة يونانية بعد جزيرة كريت، فحمل المسؤولين على إخلاء أربع من قراها بما فيها بلاتانا.

ووصف المفوض الأوروبي للعمل الإنساني القبرصي خريستوس ستيليانيدس، الأربعاء في أثينا، تعبئة القوات اليونانية بأنها "مثال رائع" وتحدث عن "تضامن أوروبي ملموس". وبناءً على طلب أثينا، حشد الاتحاد الأوروبي وسائله على صعيد آلية الإنقاذ.

وتأثرت اليونان في الأيام الأخيرة بسلسلة من الحرائق بسبب التأثير المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة والجفاف.