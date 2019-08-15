جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية.. وواشنطن تطلب احتجازها

أفرجت النيابة العامة في جبل طارق، اليوم الخميس، عن قبطان ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي فيما طلبت الولايات المتحدة تمديد احتجازها السفينة.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن "وزارة العدل الأميركية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها".

جاء الطلب الأميركي بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح للناقلة بالمغادرة.

وأكد رئيس المحكمة العاليا القاضي أنطوني دادلي أنه "لولا هذا الطلب الذي تسلمناه عند الساعة 01,30 (23,30 ت غ الأربعاء) لكانت السفينة غادرت" جبل طارق.

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كما أعلن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا، التي ستبت في أمر الناقلة التي يعتقد أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.

ورفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16,00 (14,00 ت غ) لتقرر ما إن كانت ستخلي سبيل الناقلة أم تستمر في احتجازها.

وفي الوقت نفسه، أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على من متن ناقلة النفط، والذين كان قد أفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسمياً.