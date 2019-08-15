ألمانيا تدعو للاهتمام بتغير المناخ في القطب الشمالي

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للعواقب المأساوية الناتجة عن تغير المناخ في القطب الشمالي.

وقال ماس، خلال زيارته للمنطقة القطبية الشمالية في كندا إن "هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي فرصة للقيام بإسهام جوهري لمواجهة تغير المناخ من خلال التغييرات في سلوكهم. هذه هي مسؤوليتنا".

وتظهر ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل أكثر وضوحاً في المنطقة القطبية الشمالية. ويرتفع متوسط درجات الحرارة هناك بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات أسرع من باقي العالم.

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يذكر أن حجم الجليد هناك كان يزيد، قبل 50 عاماً خلال فصل الصيف، على حجمه حالياً بمقدار أربعة أضعاف.

ويسهم ذوبان الجليد القطبي في إطلاق طرق جديدة للملاحة. فضلاً عن ذلك، تكتسب المنطقة أهمية اقتصادية بشكل متزايد بسبب الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي ومناطق صيد الأسماك. وهناك مخاوف من أن تصبح المنطقة القطبية الشمالية منطقة نزاع جديدة.

وسيزور ماس، اليوم الخميس، "بوند إنليت" على الجانب الآخر من المنطقة القطبية.