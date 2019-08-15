مودي: الوضع الخاص لكشمير ألغي لأنه كان مؤقتاً

قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، اليوم الخميس، إن الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير كان مؤقتاً.

وأشار، خلال كلمة بمناسبة يوم الاستقلال، إلى أن إلغاء ذلك الوضع هو من بين عدة خطوات تم اتخاذها.

وقال مودي في نيودلهي "إن مسؤولية تحقيق آمال وتطلعات شعب جامو وكشمير ولاداخ تقع على عاتقنا (الهنود)"، مضيفاً "علينا أن نتحمل مسؤولية تحقيق أحلامهم. ومن أجل هذا، على 1,3 مليار هندي تحمل تلك المسؤولية".

كانت الهند ألغت الحكم الذاتي الذي يتتمع به الجزء الخاضع لها من إقليم جامو وكشمير. وألغت حكومة مودي المادة رقم 370 من الدستور الهندي، التي منحت المنطقة الحكم الذاتي، باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.

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وأثارت الخطوة غضب باكستان التي طردت السفير الهندي وسحبت سفيرها من نيودلهي احتجاجاً عليها. وأدى الصراع بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان إلى حروب لأن كل منهما تدعي الأحقية في الإقليم.

وأضاف أن تلك الخطوة "ستعزز أيضاً التنسيق بين قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية".

وأوضح مودي أن رئيس الأركان الدفاعية سيكون منوطاً به إصلاح وتعزيز القوات.

وقال إن نصف المنازل في بلاده لا تصل إليها مياه الشرب، معلناً تخصيص 3,5 تريليون روبية (الدولار يعادل 71,94 روبية) من أجل توصيل مياه الشرب إلى المنازل.