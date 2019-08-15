مسؤولون يعتذرون بعد إرسال "سفاح نيوزيلندا" رسالة كراهية من سجنه

اعتذر مسؤولون من نيوزيلندا، اليوم الخميس، بعد السماح لمرتكب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بإرسال رسالة من السجن تتبنى وجهات نظر مؤيدة لخطاب "الكراهية"، حيث قام أحد مناصريه بمشاركتها عبر الإنترنت.

ويقبع الرجل الأسترالي في سجن يخضع لأقصى درجات الحراسة في أوكلاند، وذلك بانتظار محاكمته بتهمة قتل 51 مصلياً مسلماً في 15 مارس في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

لكن على الرغم من تعهد الحكومة بعدم إعطاء منفذ الجريمة منبراً لنشر أفكاره، كشف مسؤولو السجن أنه قد سُمح له باستخدام بريد زنزانته.

وبعث برسالة إلى رجل روسي يدعى آلان ونشرها موقع "فور تشان".

وأقرت كريستين ستيفنسون الرئيسة التنفيذي لإدارة السجون بأنه لم يكن يجب إرسال هذه الرسالة.

وقالت "أود أن أعتذر عن الضرر الذي تسببت به لهؤلاء الذين تأثروا بالأحداث المأساوية التي وقعت في 15 مارس".

وأشارت ستيفنسون إلى أن امتيازات البريد الخاصة بمنفذ الجريمة قد تم تعليقها خلال مراجعة عمليات التفتيش والتدقيق.

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من جهته، كشف وزير السجون كالفن ديفيس، في مقابلة إذاعية، أن المتهم أرسل تسع رسائل قبل حظر بريده، اثنتان إلى والدته وسبعة إلى "رفاق". وقد تم منع رسالتين من قبل المسؤولين.

وقال ديفيس إن التعامل مع هذا السجين، البالغ 28 عاما، يمثل تحدياً لنظام السجون في نيوزيلندا، لأننا "لم نتعامل مع سجين مثله من قبل".

والرسالة المدونة بخط اليد بطريقة طفولية تصف رحلة منفذ الهجوم إلى روسيا عام 2015. كما تتحدث عن إعجابه بالفاشي البريطاني أوزوالد موزلي وإيمانه بأن "هناك أزمة كبيرة في الأفق".

وأثار تجاوز الرسائل لنظام التدقيق غضب رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي كانت قد تعهدت بعدم ذكر المنفذ بالاسم.

وقالت للصحفيين، في توفالو حيث تحضر قمة إقليمية، "لقد أقر السجن بالفشل هنا (...) يجب ألا يكون هذا الشخص قادراً على مشاركة رسالة الكراهية من وراء أبواب السجن".

ومن المقرر أن تبدا محاكمة المتهم في مايو من العام المقبل ب51 تهمة بالقتل العمد و40 بمحاولة قتل والاشتراك في عمل إرهابي.