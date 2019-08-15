كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 16 داعشياً بينهم 7 قادة سوريين جنوب الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات نينوى اليوم الخميس، مقتل 16 من عناصر داعش، بينهم سبعة قادة يحملون الجنسية السورية، بقصف مدفعي أمريكي جنوب الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال الناطق باسم عمليات نينوى العميد محمد الجبوري للصحفيين، إن "المدفعية الأمريكية قصفت اليوم مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحاوي قرب مطار القيارة (60 كلم جنوب الموصل) ما أدى إلى مقتل 16 عنصراً من داعش بينهم سبعة قادة سوريين".

من جانبه، أكد مدير الطب العدلي في الموصل أحمد جاسم، أن "دائرته تسلمت اليوم جثث 16 داعشياً".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش رغم القضاء على التنظيم عسكرياً في معظم مناطق البلاد.