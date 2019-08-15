كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. بورصة قطر تهبط لأدنى مستوى في عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت بورصة قطر في ختام تداولات الأربعاء، عند أدنى مستوى لها خلال عام منذ أغسطس 2018)، وسط تقلص بالتداولات.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.62 بالمائة ليصل إلى النقطة 9675.54، فاقداً 159.25 نقطة عن مستويات يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن بورصة قطر أغلقت تداولاتها أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، بالأسبوع الحالي أمام المستثمرين احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتباينت التداولات إذ صعدت السيولة إلى 210.63 مليون ريال، مقابل 195.31 مليون ريال يوم الخميس الماضي، بينما تراجعت الكميات عند 44.03 مليون سهم، مقارنة بـ61.85 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتأثرت بورصة قطر بعاملين، على رأسها إعلان المراجعة الربع سنوية لمؤشر إم إس سي أي في الأسبوع الماضي، والتي تضمنت حذف شركة قطر الوطنية للصناعات التحويلية من مؤشر الشركات الصغيرة، على أن يتم تنفيذ المراجعة منذ إغلاق 27 أغسطس 2019.

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كما تأثرت البورصة القطرية بإعلان القوائم المالية السلبية، حيث تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 8.63 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 9.13 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، وسجلت تلك الشركات أرباحاً خلال النصف الأول من 2019 بقيمة 19.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار) بتراجع سنوي 6.3 بالمائة.

وضغط على المؤشر العام هبوط جماعي للقطاعات أبرزها البنوك والخدمات المالية بـ2.15 بالمائة، لهبوط 8 أسهم بالقطاع على رأسها التجاري بـ3.22 بالمائة، وتراجع الوطني القيادي 2.91 بالمائة.

وانخفض الصناعة 2.02 بالمائة، لهبوط 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها صناعات قطر – ثاني أكبر وزن نسبي- بـ3.27 بالمائة إلى أدنى سعر منذ مارس/ آذار 2018 البالغ 10 ريالات.

وتصدر سهم الدوحة للتأمين التراجعات بـ7.08 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ3.33 بالمائة.

وتصدر سهم الوطني نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.11 مليون سهم، وسيولة بقيمة 74.29 مليون ريال.