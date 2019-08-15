كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تطلب من 600 ألف شخص إخلاء منازلهم مع وصول إعصار "كروسا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت سلطات اليابان من نحو 600 ألف شخص إخلاء منازلهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار إثر وصول العاصفة المدارية "كروسا" إلى اليابسة.

كما حذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، يمكن أن يتجاوز معدلها في بعض المناطق الـ 1000 ملليتر على مدى 24 ساعة حتى صباح الجمعة.

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هذا وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن إعصار " كروسا" كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 108 كم في الساعة، فيما وصلت سرعتها 144 كم عندما اجتاحت البر بمقاطعة هيروشيما غربي البلاد، وفق وكالة "رويترز".

هذا وتسببت الإعصار في إلغاء العديد من الرحلات الجوية ورحلات القطارات في عدة مناطق، فيما لم ترد أي تقارير عن فيضانات أو حدوث خسائر بشرية.

يذكر أن الأمطار الغريرة والفيضانات التي خلفها إعصار"كروسا" غربي اليابان أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة المئات عام 2018.