كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحزاب المعارضة البريطانية تخطط للإطاحة بـ"بوريس جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووعد جونسون بدفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة، مما يمهد الطريق أمام مواجهة في البرلمان حيث يعارض غالبية المشرعين الطلاق في الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.
ونظرًا لأن البرلمان هو العقبة الرئيسية أمام تعهد جونسون، يبحث المشرعون بشكل عاجل عن طريقة لإزاحته أو تغيير القانون لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جيريمي كوربين، الزعيم الاشتراكي المخضرم لحزب العمل، إنه يجب على المشرعين تأييد تصويت بحجب الثقة ودعمه لقيادة "حكومة مؤقتة محدودة زمنيًا" من شأنها تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء انتخابات.