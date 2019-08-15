كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يهنئ الهند بعيد استقلالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة هنأ فيها سلطات الهند بعيد الاستقلال، بالتطور الديناميكي للعلاقات الروسية الهندية وروح الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين.

كما أعرب عن ثقته بتعزيز التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات، والتفاعل البناء في حل القضايا الدولية والإقليمية لمصلحة مواطني البلدين.

وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندا مودي بمناسبة العيد الوطني الهندي – عيد الاستقلال".

وأشار الرئيس الروسي إلى الإنجازات الكبيرة للهند في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها، وإلى مكانتها العالية على المسرح الدولي​​​.