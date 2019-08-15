بعد عطلة.. العثماني يجمع وزراء حكومته الأسبوع المقبل

بعد عطلة قصيرة، يستعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لجمع أعضاء حكومته، في اجتماع جديد للمجلس الحكومي، الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، قالت رئاسة الحكومة إن العثماني سيرأس يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني.

ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي حاليا، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور، كما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يشار إلى أن المجالس الحكومية توقفت خلال شهر غشت الجاري، في الوقت الذي يستعد سعد الدين العثماني، لإعادة النظر في تشكيلة حكومته، استجابة للدعوة الملكية لتعديل حكومي، إذ يُنتظر أن يقدم العثماني مقترحات الأسماء الجديدة للاستوزار لملك قبيل الدخول السياسي المقبل.