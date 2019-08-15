أدريان.. من لاعب بدون فريق إلى مانح ليفربول كأس السوبر الأوروبي

ساهم الإسباني أدريان كاستيو حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه أمس الأربعاء، بكأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشلسي، في المباراة التي احتضنها ملعب فودافون آرينا، باسطنبول التركية.

مساهمة أدريان لم تقتصر على إنقاذ “الريدز” من فرص سانحة للتسجيل أتيحت للاعبي تشلسي على مدار زمن المباراة الأصلي، إضافة إلى شوطيها الإضافيين، بل تمثلت في تصديه لركلة جزاء تامي أبراهام، والتي منحت رسميا اللقب لليفربول.

أدريان الذي كان قبل 10 أيام بدون فريق، ويخوض تداريبه مع نادي أونيون ديبورتيفو بيلاس، المنتمي للدرجة السادسة في إسبانيا، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وذلك بعد أن انتهى عقده مع ويست هام الإنجليزي، يوليوز الماضي، قبل أن يأتيه عرض من ليفربول لتعويض البلجيكي مينيولي الذي انضم إلى كلوب بروج.

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انتقل صاحب 32 عاما إلى إنجلترا، ووقع عقد انضمامه مع بطل دوري أبطال أوروبا، لتبدأ مرحلة التحول في حياة أدريان، منذ المباراة الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي، الجمعة الماضي، أمام نورويتش سيتي، حيث شهدت إصابة الحارس الرسمي للفريق آليسون بيكر، الذي غادر المواجهة من شوطها الأول تاركا مكانه للوافد الجديد.

وسرعان ما تأكد أن إصابة بيكر ستحرمه من خوض نهائي السوبر الأوروبي، لتبتسم الحياة في وجه حامي عرين ريال بيتيس السابق، الذي قدم أوراق اعتماده أمام “البلوز”، بوقوفه الند للند لجل فرص لاعبيه، قبل أن يتصدى لركلة جزاء تامي أبراهام، مانحا “الريدز” لقبهم الرابع في المسابقة، باعثا معها إشارات قوية على جاهزيته للدفاع عن شباك بطل أوروبا.