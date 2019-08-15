في الأشهر السبعة الأولى من 2019.. انخفاض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بنسبة 30%

قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، عبر موقعها الالكتروني، إن معدلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، انخفضت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بعام 2018.

وذكرت “فونتكس” أن عدد المهاجرين غير الشرعيين بلغ 54300 مهاجر، وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر طرق الهجرة الرئيسة في أوروبا، في شهر يوليو 2019، بنسبة 4%، مقارنة بشهر يونيو الماضي ليبلغ عددهم نحو 10500 مهاجر.

وفي المسار الغربي المتوسطي، الذي يشمل السواحل المغربية الشمالية، بلغ إجمالي عدد المهاجرين في الفترة من يناير إلى يوليوز الماضيين نحو 13 ألف مهاجر، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 41% عن ذات الفترة من العام الماضي بحسب المنظمة الدولية.

وأوضحت “فونتكس” أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعطون العدد الأكبر من المهاجرين الذين تم اكتشافهم، فيما بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين مروا عبر وسط البحر المتوسط نحو 4900، أي أكثر بقليل من ربع العدد الإجمالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.