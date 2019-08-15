كيلر المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رشح الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تولي فريتس كيلر لرئاسة الاتحاد، حيث يستعد أكبر اتحاد رياضي في العالم لإنهاء بحثه عن خليفة لراينهارد جريندل الذي استقال في نيسان/أبريل الماضي.

وأصبح كيلر، رئيس فرايبورج منذ 2010، الاسم الوحيد الذي اقترحته لجنة مسؤولة عن اختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو.

واستقال جريندل من منصبه بعد وقوعه تحت ضغط، بسبب دخل تلقاه من شركة تابعة للاتحاد الألماني وساعة هدية، حصل عليها من رجل الأعمال الأوكراني ومسؤول كرة القدم جريجوري سوركيس.

وجريندل ثالث رئيس للاتحاد الألماني يتورط في فضيحة بعد سلفيه فولفجانج نيرسباخ وتيو تسفانتسيجر، عقب توجيه اتهامات لهما في سويسرا هذا الشهر، بسبب دفع مبالغ تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006.

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ويأمل الاتحاد الألماني في أن ينجح كيلر، الذي تولى منصب نائب رئيس فرايبورج في 1991، في تحقيق الاستقرار لأكبر اتحاد رياضي في العالم.

وقال نائب رئيس الاتحاد، راينر كوخ، في بيان "فريتس كيلر بلا شك شخصية غير عادية ويملك كافة الإمكانات لتولي رئاسة الاتحاد. مقتنعون بأنه الشخص المناسب لمستقبل الاتحاد الألماني لكرة القدم".

وأصبح كيلر (62 عاما) عضوا في مجلس رابطة الدوري الألماني منذ 2016، وسيتم اقتراح اسمه على الاتحادات الفرعية في ألمانيا قبل ترشيحه رسميا لخوض الانتخابات المقررة في 27 أيلول/سبتمبر المقبل.