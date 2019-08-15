اندلاع حريق في محال تجارية داخل سوق شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في سوق شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب بعدد من المحال التجارية في سوق ٤٠٠٠ ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية.
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