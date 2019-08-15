القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة البريطانية إن رجلا أصيب بجروح خطرة تهدد حياته بعد طعنه الخميس خارج وزارة الداخلية البريطانية في وسط لندن. وأضافت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنه "تم القبض على رجل للاشتباه في تسببه بضرر جسدي خطير ونقل إلى مركز للشرطة". وعلى صعيد متصل ذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادث طعن قرب وزارة الداخلية البريطانية.. والقبض على مشتبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.