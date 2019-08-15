رايت أسطورة أرسنال ينهال بالمديح على المصري "تريزيجيه"

أشاد النجم السابق إيان رايت، أسطورة أرسنال، بالمصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، بعد مشاركته الأولى أمام توتنهام، السبت الماضي، ضمن الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من هزيمة أستون فيلا أمام توتنهام (1-3) إلا أن تريزيجيه ترك انطباعا جيدا خلال مشاركته في 59 دقيقة من المباراة.

وقال رايت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”: "لقد أعجبني تريزيجيه جناح أستون فيلا خلال مباراة توتنهام، أعتقد أن تريزيجيه لديه القدرة ليصبح لاعبا كبيرا".





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وانضم الجناح المصري صاحب الـ24 عاما إلى أستون فيلا خلال الصيف الجاري، من نادي قاسم باشا التركي مقابل نحو 8.75 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ تريزيجيه مسيرته في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي المصري، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2012 ليرحل بعدها في 2015 إلى أندرلخت البلجيكي، ثم انتقل لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى نادي موسكورون البلجيكي.

وفي 2017 أعير إلى قاسم باشا، الذي قام بشرائه في وقت لاحق مقابل مليوني يورو.

وشارك تريزيجيه خلال الموسم المنصرم في 38 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 أخرى.

يذكر أن رايت كان أحد النجوم البارزين في أرسنال، حيث لعب له 7 مواسم بين 1991 و1998، وحصل على 5 ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1998.