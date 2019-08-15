رئيس وزراء الهند يركز على كشمير في خطاب يوم الاستقلال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

سلط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضوء، في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الاستقلال في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الخميس (15 أغسطس آب)، على قرار إلغاء الحقوق الخاصة لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة باعتباره بين الخطوات الجريئة في فترة ولايته الثانية بعد فوزه في الانتخابات في مايو أيار.

وألغت حكومة مودي حق الأغلبية المسلمة في ولاية جامو وكشمير في سن قوانينها بنفسها وسمحت لسكان من خارج الولاية بشراء العقارات فيها في محاولة لإحكام سيطرتها على المنطقة المتنازع عليها مع باكستان.

وقال مودي إن الوضع الدستوري الخاص لولاية جامو وكشمير شجع على الفساد والمحسوبية وزاد من الظلم الواقع على النساء والأطفال والأقليات.

وقال مودي، متحدثا من عند أسوار القلعة الحمراء التاريخية، "يمكن لكل هندي اليوم أن يقول بفخر ‘أمة واحدة ودستور واحد‘".