الان تتابع حادث طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قالت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح خطرة تهدد حياته بعد طعنه الخميس خارج وزارة الداخلية البريطانية في وسط لندن، وإنها أوقفت مشتبهاً به.
وأضافت شرطة المدينة أنه “تم القبض على رجل للاشتباه في تسببه بضرر جسدي خطير ونقل إلى مركز للشرطة”.
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