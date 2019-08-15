مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام .

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وقال في بيان اليوم : إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كل أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام.

وأكد أن نجاح موسم الحج جاء بتوفيق الله ثم التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى أراضيها وخلال المناسك وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

وأعرب مفتي مصر عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.