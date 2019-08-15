"الوطن": عاشت الإمارات منارة تنوير ونبع نماء

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "وطن في الوطن" إن لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مستمرة.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "لكن شعب الإمارات يفرح بكل لقاء جديد؛ لأنه، منه، به، عبره، يلتمس المزيد من القوة، ويستمد المزيد من الثقة والطمأنينة، كما لو اجتمع الفرقدان في سماء الوطن، وكما لو أن سماء الوطن احتشدت على الأرض، مشيرة إلى جهة المستقبل وإلى معنى السمو.

وأضافت أن اللقاء لخير الوطن ومصلحة المواطن، ولبحث القضايا الوطنية ..أما ما فاض عن اللقاء ودل عليه، فوصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "فخر الوطن.. والوطن الذي يجمعنا".

وذكرت الصحيفة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وطن في الوطن، وصف في الأقل الأدل، وحين تتسع الفكرة تضيق العبارة، ولا تفسير من بعد إلا ما يقوله الواقع، لكن بإسهاب كبير هذه المرة: هذا الانسجام بين أركان القيادة في دولة الإمارات يجسد مثالاً حياً ونابضاً بالحياة على نجاح المسيرة المظفرة، وعلى أن قادة السفينة يسيرون بها نحو أجمل الضفاف، حيث كل لقاء فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر، وصولاً إلى القرارات المهمة والمدروسة لتكريس نهضة الإمارات، والذهاب بها صعوداً إلى مستقبل بات ملموساً ومحسوساً في الحاضر.

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ولفتت إلى أنه إذا كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وطناً في الوطن، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن ورائه أهل الإمارات جميعاً، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بلاد من الحاضر والحضور، والمقبل والإقبال.

وأشارت إلى أنه كلنا اعتزاز واعتداد بهذه القيادة التي اتخذت رشد الحكم سبيلاً إلى الرقي، وحققت خصوصية الإمارات "الأنموذج"، على نحو مبهر هو محل إعجاب كل العالم، وموضع اتفاق البعيد قبل القريب.

وأضافت "أما الرهان فإسهام الجميع انطلاقاً من المركز والدور في إنجاح مشروع الإمارات القائد الرائد ..المسؤولية هنا بعض الواجب الوطني، فلا محيد عن خدمة الإمارات؛ الفكرة والدولة والمشروع، وليس إلا الاشتغال على تحقيق حلم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

واختتمت بالقول "عاشت الإمارات منارة تنوير ونبع نماء، ومكاناً ساطعاً في الزمان، وزماناً شاهقاً في المكان