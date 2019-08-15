صحيفة: محمد بن راشد ومحمد بن زايد يسيران معاً على درب واحد

قالت صحيفة خليجية، إن لكل وطن رجال يصنعون المجد والعزة لبلادهم، وفخر وطننا الذي يجمعنا يتجسد في إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - " أن سموهما يسيران معاً على درب واحد، وتجمعهما الخصال العظيمة التي ترتكز على نهج الخير والعطاء والتسامح، والعمل على رفعة دولتنا من أجل مستقبل مشرق يوفر أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أن سموهما في لقاءاتهما يحرصان على بحث سبل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، سعياً إلى تحقيق المزيد من الازدهار والإنجازات الرائدة لوطننا الغالي.

وأوضحت أن لقاء الخير الذي جمع سموهما تجديد للعهد على مواصلة العمل لبناء الإنسان الإماراتي بتعزيز قدراته المتميزة، وتسخير جميع الإمكانات لمصلحته، بما يعود بالنفع على دولتنا التي تستشرف المستقبل بمبادرات مميزة منحتها الإشادة الإقليمية والعالمية في المجالات كافة.

واختتمت بالقول إن جميع المبادرات والتوجيهات من قيادتنا الرشيدة تخدم أبناء الوطن في كل القطاعات، سواء كانت سكنية أو صحية أو تعليمية، أو غيرها من المجالات التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وذلك تنفيذاً لنهج أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما يضمن سعادة شعبنا الكريم.