في يوم عرفة وبصورة مفاجئة.. السعودية تعلن الإنفصال في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مكة المكرمة

في الوقت الذي يحتشد فيه المسلمون من جميع بقاع العالم حول الكعبة المشرفة لأداء مناسك الحج بزي موحد يدل على وحدة المسلمين وتلاحمهم، تصر السعودية في عهد ال سعود على تفتيت شعوب العالم الاسلامي.

وهذا ما كشفته البطائق التعريفية للحجاج اليمنيين التي اصدرتها السلطات السعودية مصنفة اليمنيين على اساس شمالي وجنوبي.

خيث شرعت السعودية في التعامل مع حجاج اليمن على أساس أنهم حجاج من دولتين شمال وجنوب، بعكس ماتروجه من حرص على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وكان حجاج اليمن قد اشتكوا من بطء إجراءات وصولهم إلى مكة المكرمة، فضلا عن اضطرارهم للبقاء أياما على معبر الوديعة الحدودي مع السعودية تحت أشعة الشمش الحارقة، حيث يجري نقلهم برا فقط لأداء المناسك، ولا يسمح لهم بالسفر جوا.