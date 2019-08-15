عبد الساتر: الشعب اللبناني مدعو إلى الوقوف دائمًا بالرغم من أخطائه

اعتبر راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران ​بولس عبد الساتر​ أن ما ينطبق على شخصٍ ينطبق أيضًا على مجموعة بشريّة وعلى بلد بأكمله.

وخلال ترأسه راعي أبرشيّة القدّاس الإلهيّ على نيّة فرنسا، في عيد انتقال العذراء، بحضور المطران بولس مطر ولفيف من الكهنة، والقائمة بأعمال السفارة الفرنسية سالينا غرونيه كاتالانو، أشار إلى أن "لبنان يتجاوز منذ بداياته مختلف أوضاعه الدقيقة، من إخفاقاته، تشققاته وضعفه، لكنّه لطالما رفض الرضوخ. فكلُّ مجتمع هو عرضة للخطر، ولكن علينا اتخاذ الموقف المناسب تجاه أوضاعنا الدقيقة. ف​الشعب اللبناني​ مدعو إلى الوقوف دائمًا بالرغم من أخطائه وإخفاقاته، ليشهد باستمرار على انه "رسالة حريّة ومثال للتعدّديّة للشرق كما للغرب". فهو يتمسّك إذًا بالرجاء الذي سيساعده على المثابرة بغية أن يكون رقاده في الوقت عينه انتقالًا".

ولفت المطران عبد الساتر إلى أنّ "الاحتفال بهذا العيد سويًّا هو تقليد راسخ يعكس الروابط التي تجمع الدولة الفرنسية ومطرانيّة بيروت المارونيّة، وهي روابط منسوجة ومُوَحّدَة على مَرِّ السنين".

وشدّد المطران عبد الساتر على أن قصّة ​مريم العذراء​ هي قصّة كلّ واحد منّا. "في الواقع، كانت مريم الصورة الكاملة لما أراده الله للخليقة البشريّة. فالإنسان يختبر يوميًا أيضًا كم أنّ حياته غير مستقرة ولكن ثمينة في الوقت عينه. هو بصراع دائم بين انجذابه الى العُلى، والإخفاقات والضعف اللذين يبقيانه هنا ويذكرانه بطبيعته الترابية. يعبّر القديس بولس عن هذا الصراع في رسالته الى مسيحيّي روما حين قال: "إرادة الخير حاضرة فيَّ، أما عمل الخير فلا، لأنّ الخير الذي أريده لا أفعله، والشرّ الذي لا أريده إيّاه أفعل" (روم 7، 18-19).

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وتلت القداس الالهي مأدبة غداء، ألقى خلالها المطران عبد الساتر كلمة شدّد فيها على الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في الشرق كما في العالم، معتبرًا أنه "وسط المخاطر التي تتهدد ​الشرق الأوسط​ ومصيره، كنّا وما زلنا نعوّل على المبادئ الأساسية التي تحكم المواقف الفرنسية، ولاسيما حقّ جميع الشعوب في تقرير مصيرها. بالنسبة لفرنسا، كما للبنان، العدالة واحدة وغير قابلة للتجزئة.

ورأى المطران عبد الساتر أنه "لا يجب على أي شعب في منطقتنا أن يقبل الظلم الذي يلحق به. وإذا كان السلام رغبةً عالمية للبشرية، فلا يجوز أن يستثنى أيّ فردٍ من هذا السلام أو من هذه العدالة. على هذا المطلب المشترك للسلام والعدالة أن يتجاوز حدود التحالفات وموازين القوى، لثني التاريخ نحو أخوّة عالمية لا تعرف الحدود. ولهذا السبب، أعلت فرنسا شأن الحقوق العالمية للإنسان والمواطن، ولهذا السبب أيضًا، ننتظر دائمًا أن تلعب فرنسا، في الشرق كما في العالم، دور الوسيط، المنفتح على جميع الشعوب، بهدف المساعدة في تذليل الصعوبات.

وختم المطران عبد الساتر بالقول: "هذا الدور لفرنسا يشكل عاملًا أساسيًا في خيارنا بمحبّة هذا الوطن وشعبه. فصداقتنا مع فرنسا ليست مبنيّة على مصالح سياسية أو مادية، إنما هي قبل كلّ شيء إنسانية، نظرًا لتلاقينا على القيم المشتركة في الحق والحرية. فنحن أيضًا في لبنان، نلنا شرف أن نكون رسالة تعايش وأخوّة في محيطنا".