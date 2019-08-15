غسان حاصباني: محاولات تهميش القوات اللبنانية مستمرة دائماً

أشار نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، إلى أن الاجتماع المالي أساسي ومهم ودور نائب رئيس الحكومة في هذا الاجتماع مهم ويجب أن يكون موجوداً قبل أن يكون هناك دعوة لأشخاص "ضيوف"، مشدداً على أن "موقع نيابة الرئاسة دوره يتم تأيدته بطريقة كاملة ومتكاملة وعلينا أن نأخذ بوجود نائب رئيس الحكومة في هذا الاجتماع".

ولفت إلى أنه لا يظن أن التغييب كان مقصوداً، موضحاً أننا "نذكر بأهمية هذا الموقع خصوصاً أن لدينا آراء واضحة في هذا الموضوع"، مؤكداً أنه "لم يوجد هذا الموقع للأخذ من صلاحية رئيس الحكومة إنما تكملة لدوره".

ورأى أنه "ليس كل من سمى نفسه "أرثوذكسياً" يصح له التكلم باسمه"، مشيراً إلى أن "أبناء هذه الطائفة ينتمون إلى عدة أطراف سياسية ونحن نفتخر بهذا التنوع في طائفتنا".

وشدد على أن "محاولات تهميش ​القوات اللبنانية​ مستمرة دائماً، أحياناً تكون سهواً وأحياناً عن قصد"، لافتاً إلى أننا "لا نريد القول إن تغييبنا كان مقصوداً ولكننا نريد توضيح الأمور لا أكثر ولا أقل".

من ناحية أخرى، أشار حاصباني إلى أننا "وضعنا جهداً في موازنة 2019 لتقليص العجز على أرض الواقع"، معتبراً أن "الموازنة الحالية ليست مثالية ورأينا ككتلة في المجلس كان واضحاً بأنها أتت متأخرة وإصلاحاتها ضئيلة وهناك فرق بين الإصلاح البنوي والإصلاحات التقشفية ضمن أطر ضيقة".